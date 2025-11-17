El expresidente Alberto Fernández difundió un documento oficial del Ministerio de Migraciones de España, lo que reavivó la disputa pública con la exprimera dama Fabiola Yáñez. Esto ocurrió tras las declaraciones de Yáñez en el programa "La Noche de Mirtha".

Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, Fabiola Yáñez había asegurado que su estadía europea estaba “en regla” y que no tenía impedimentos migratorios. Además, sostuvo que regresó a la Argentina porque “en España nos empezaron a suceder muchísimas cosas que nos impedían vivir de la forma en la que vivíamos”.

En respuesta a estas declaraciones, Alberto Fernández publicó en su cuenta de X la resolución española. En su posteo, el expresidente afirmó: "La Dirección de Migraciones acaba de extinguir, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como “perfectamente concedida””. Fernández también sostuvo: "Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España". Finalizó su mensaje enfatizando que "España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada" y que "Los hechos son claros. Basta de mentiras".

Según detalla la resolución, la Dirección General de Gestión Migratoria abrió un procedimiento de extinción de la residencia el 24 de octubre. Se le otorgó a Yáñez un plazo de diez días hábiles para presentar descargos o documentación adicional. Dado que no se registró respuesta dentro del período establecido, las autoridades dispusieron la extinción de la autorización inicial que había sido concedida en febrero de este año.

Fernández afirmó que la decisión confirma sus planteos previos y que el proceso demuestra “irregularidades” en la residencia presentada públicamente como válida. Además, el expresidente consideró que la resolución española “aclara los hechos” en la disputa que mantiene con Yáñez.