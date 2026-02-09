El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con intensa presencia de viento Sur en San Juan.

El lunes 9 de febrero de 2026 se anticipa una jornada de tiempo inestable con probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana, se esperan tormentas con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 25 grados Celsius. El viento soplará con intensidades entre 32 y 41 kilómetros por hora desde dirección sur, presentando ráfagas que pueden alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. En la tarde, las condiciones mejorarán hacia un cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia muy baja, entre el 0% y el 10%. La temperatura máxima ascenderá a 31 grados Celsius. El viento disminuirá ligeramente, con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sureste, y ráfagas máximas estimadas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado sin probabilidad de precipitación. La temperatura descenderá a 26 grados Celsius, con un viento más suave, entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sur, y sin ráfagas significativas previstas.

El martes 10 de febrero de 2026 se prevé un día más estable y cálido. En la madrugada, el cielo estará algo nublado, con una temperatura de 20 grados Celsius y viento débil del suroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, persistirá el cielo algo nublado, sin lluvia, y la temperatura subirá a 23 grados Celsius. El viento será muy ligero, con una intensidad entre 0 y 2 kilómetros por hora, también desde el suroeste. Durante la tarde, se espera un incremento notable de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados Celsius bajo un cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. El viento se reactivará, soplando del norte con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora. Finalmente, en la noche, el cielo volverá a estar algo nublado, con una temperatura de 30 grados Celsius y viento moderado del sureste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para toda la jornada del martes no se pronostican ráfagas de viento destacables ni probabilidad de lluvia.