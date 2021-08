Que cumplir con el calendario electoral en plena pandemia por Covid-19 iba a traer complicaciones de distinto tipo, era sabido y esperado. Pero lo que no se esperaba es que la implementación de los protocolos para evitar la propagación del virus podía generar que chocara con una ley universal como es la del voto del ciudadano.

Por esto es que la legislación en este contexto impensado genera que exista una falla legal en la que si un ciudadano infectado por Covid-19, y diagnosticado, pueda votar en las elecciones Legislativas 2021 sin sufrir consecuencias legales por hacerlo.

El Juez Federal con competencia Electoral, Miguel Gálvez, expresó a DIARIO HUARPE que “la recomendación es que las personas infectadas por Covid-19 deben cumplir con el aislamiento y no salir de sus viviendas para no propagar el virus”. Pero el magistrado advirtió que “la Cámara Nacional Electoral recomendó a las autoridades que no permitan votar a aquellos que tengan síntomas del virus, pero es potestad de ellos de permitir o no que sufrague”.

Puntualmente, si un ciudadano con Covid-19 asiste al punto de votación, le pedirán que se retire para que cuide su salud y la de los demás, dado que se encuentra eximido. Pero si persiste en querer cumplir con su derecho, podrá ingresar al cuarto oscuro, como el resto de los votantes, extremando los cuidados sanitarios en cuanto a distanciamiento social.

Esto podría generar que exista una denuncia de otro ciudadano o incluso de autoridades que lleven a labrar un acta para elevar a la sede judicial para que se defina si comete delito o no. Y en este punto también será la consideración del magistrado la sanción que aplicaría, y si debe aplicarse o respetarse el derecho universal al voto.

Esto activa otros interrogantes ya que siguiendo el mismo criterio y cómo deberían actuar las fuerzas de seguridad en casos como este. Y si prevalece el DNU de restricciones por la pandemia o el derecho a votar del ciudadano.

Más escuelas para la elección

Por las particularidades de la elección Legislativa 2021 es que se decidió habilitar más escuelas para el acto. De este modo de 211 establecimientos se extenderán a 272 con el objetivo de que haya más espacio para que los votantes puedan cumplir con el distanciamiento.

Esto cumple con la disposición de la Cámara Nacional Electoral de que haya un máximo de ocho mesas disponibles en cada escuela para que no existan aglomeraciones. Además se dispuso que las filas de espera se hagan fuera de las escuelas.