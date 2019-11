El próximo fin de semana se corre el Gran Premio Nacional en Palermo

El Gran Premio Nacional se roba el sábado el interés de los burreros en el marco del hipódromo de Palermo, un escenario en donde habrá incrementos por más de 18.000.000 pesos en las diversas jugadas de una tarde a todo turf de alta jerarquía.



El sábado a la tarde Palermo organizará una reunión con 18 carreras. En el noveno turno se correrá el Gran Premio Palermo sobre 1.600 metros para caballos de 3 años y más edad.



En tanto, en el undécimo turno será la hora del Gran Premio Nacional, la carrera más antigua del turf argentino. Su primera edición se corrió en 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca.



Once caballos que serán los protagonistas de una prueba de Grupo 1 sobre 2.500 metros para potrillos nacidos el 1 de julio de 2016. El premio de la carrera es de 6.000.000 pesos.



El favorito es Roman Joy, que viene de ganar el Gran Premio Jockey Club en el hipódromo de San Isidro, mientras que el enemigo es Miriñaque, un pupilo de la entrenadora María Muñoz que ganó la famosa Polla de Potrillos en Palermo.



Un programa especial con desfile de modelos, visitas guiadas para conocer el hipódromo y juegos para compartir en familia. Sábado ideal para acertar y pasar una tarde en el mundo de las carreras de sangre pura.



Un día antes, el viernes 8 de noviembre, San Isidro abre sus puertas con un programa de 17 carreras. En el undécimo turno se llevará a cabo el Hándicap Tiny, una prueba de 1.200 metros para yeguas de 5 años y más edad. Hay 8 yeguas anotadas y el premio es de 130.000 pesos.



La favorita es In The End, una hija de Easing Along que está en manos del entrenador Juan Carlos Etchechoury (h). Será corrida por el jockey brasileño José Aparicio Da Silva.



El domingo 10 de noviembre San Isidro vuelve con otra jornada hípica. Hay 16 carreras y en el undécimo turno se correrá el Clásico Carlos Rodríguez, una competencia del Grupo 2 sobre 1.200 metros de césped con un premio de 580.000 pesos. Participan 11 yeguas de 3 años y más edad sobre 1.600 metros.



Gringa única es la candidata con la monta de Luís Val o de Altair Domingos. En las próximas horas se tomará la decisión. La hija de Cityscape es entrenada por el cuidador brasileño Nickey Filho.



Un fin de semana movido con un sábado de lujo en Palermo, escenario del Gran Premio Nacional. El duelo entre Miriñaque y Roman Joy es un gran atractivo, aunque tampoco hay que olvidarse de Tetaze, un pupilo del cuidador Juan Saldivia.