El puntero San Martín de Tucumán visita en Floresta a un necesitado All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

San Martín de Tucumán, solitario puntero de la Zona B, afrontará una exigente visita a All Boys, que está último y necesita sumar para escapar de la zona de descenso, en uno de los ocho cotejos que se celebrarán hoy por la 11ma. fecha del Torneo Nacional de fútbol.



En tanto, Atlanta, el inesperado puntero de la Zona A con un 83 por ciento de eficacia, visitará a Agropecuario Argentino en la ciudad de Carlos Casares.



All Boys-San Martín de Tucumán jugarán desde las 14.15 en el estadio Islas Malvinas en el bario capitalino de Floresta, mientras que Agropecuario y Atlanta lo harán en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares, a partir de las 17.



La programación sabatina se completará con los siguientes partidos: Estudiantes de Buenos Aires-Estudiantes de Rio Cuarto (Zona A, 15.10), Quilmes-Villa Dálmine (B, 15.30), Brown de Adrogué-Chacarita (B, 15.30), Gimnasia de Mendoza-Santamarina (B, 17) y Belgrano de Córdoba-Nueva Chicago (A, 17.10).



San Martín (23 puntos) llega entonado para visitar a All Boys ya que acumula ocho fechas sin reveses y tres triunfos seguidos, con una formación dirigida por Sergio Gómez y Favio Orsi.



Los tucumanos jugarán ante un All Boys (8) que está último con cinco fechas sin perder pero con cuatro empates consecutivos, serie que no le ha permitido alejarse del fondo de la tabla y dejar de penar por escapar del descenso.



Atlanta (25), con cinco triunfos consecutivos, es la gran sorpresa de la temporada y está consolidado como puntero. Esa gran racha del equipo de Alejandro Orfila buscará continuar ante un Agropecuario (9) que necesita sumar para salir del fondo y ponerle fin a una negra serie de ocho presentaciones sin victorias.



En Córdoba un partido con mucha expectativa es el que animarán Belgrano (11) y Nueva Chicago (6).



El "Celeste" suma cinco sin ganar pero en su estadio se hace muy fuerte, ya que reúne 10 cotejos invicto.



Chicago está último y es el único equipo que aún no ganó, sumando dos empates y dos derrotas desde la llegada del relator deportivo Rodolfo De Paoli como entrenador.