El reconocido mentalista e ilusionista Agustín Saitta presentará su espectáculo “Precuela de una ilusión” el próximo domingo 2 de noviembre a las 20.30 horas en Sala Z, en la ciudad de San Juan. Con una propuesta que combina humor, magia mental y una constante interacción con el público, el artista mendocino invita a vivir una experiencia diferente, donde la mente y la intuición se convierten en protagonistas.

Saitta se define como “la antítesis de los magos”. “No es un show de magia tradicional ni está orientado para niños. Hay dos tipos de magia: la imposible y la improbable. Todo lo que yo hago es improbable”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE, adelantando parte del espíritu de su espectáculo.

A diferencia de los números clásicos con grandes escenografías o trucos visuales, su propuesta es minimalista. “Soy yo y todos mis poderes”, sintetiza entre risas. Su estilo se apoya en el carisma y la conexión directa con el público. “La gente al principio está un poco escéptica, pero al final se entrega. Hay mucho humor, mucha energía compartida”, asegura.

“Precuela de una ilusión” llega a San Juan luego de presentaciones con localidades agotadas en Mendoza, Merlo y distintos espacios culturales como el Espacio Julio Le Parc, el Teatro Quintanilla y la Nave Cultural. Formado como arquitecto, Saitta descubrió su verdadera vocación en el escenario. “Vi un mago por primera vez a los 17 años. Desapareció un pañuelo. Él estaba con musculosa. Me recibí de arquitecto, pero en la pandemia volví a hacer magia. Desde chico, entre los 12 y 13 años, ya era el que hacía reír en el grupo. No soy un personaje: me divierto arriba del escenario”, cuenta.

Con una mezcla precisa de intuición, humor y juego mental, Agustín Saitta promete sorprender al público sanjuanino con un espectáculo distinto, divertido y cercano.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse en la boletería de Sala Z (de lunes a viernes, de 9 a 13 horas) o en línea a través de Passline (www.passline.com/eventos/precuela-de-una-ilusion-en-sala-z