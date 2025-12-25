En la madrugada de este 25 de diciembre, un violento episodio empañó los festejos navideños en el departamento de Chimbas. Cerca de las 2:00 horas, en el interior de la conocida Villa Lucrecia, un hombre de 37 años fue víctima de una agresión con arma de fuego.

El damnificado recibió un disparo en una de sus piernas y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial para su atención médica.

Publicidad

Aunque el móvil del ataque no ha sido precisado oficialmente, las fuentes del caso indicaron que el damnificado habría tenido un problema previo con el autor del hecho.

Las autoridades policiales tomaron conocimiento de la situación a las 2:30 horas, tras un llamado a la línea de emergencias 911.

Publicidad

Actualmente, el personal policial y la fiscalía de Alejandro Mattar, perteneciente a la UFI Genérica, trabajan intensamente para localizar al atacante. Afortunadamente, se informó que la vida del paciente no corre riesgo tras la asistencia recibida.