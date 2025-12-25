La Navidad comenzó de una manera singular en San Juan con el nacimiento del primer bebé del 25 de diciembre. A las 7:40 de la mañana, en el Hospital Rawson, nació Diógenes León, hijo de Gonzalo Farías y Agustina Ponce. El recién nacido pesó 3,5 kilos y, según se informó, tanto él como su madre se encontraban en buen estado de salud tras el parto. La noticia rápidamente adquirió un carácter especial por tratarse del primer nacimiento registrado en la provincia durante una fecha de fuerte carga simbólica.

El propio padre fue tomando dimensión del hecho con el correr de las horas. “Muy simbólico”, expresó en diálogo con DIARIO HUARPE al ser consultado por el significado de que su hijo haya nacido en Navidad, coincidiendo con la llegada de Jesús de Nazaret al mundo de los hombres. “Es una emoción muy grande que mi hijo sea el primer nacimiento de Navidad”, agregó, dejando entrever que la emoción fue creciendo a medida que comprendía la particularidad del momento. Para la familia, la llegada del bebé fue vivida como algo más que un nacimiento. “Un regalo muy grande también para nosotros, para esta fecha también, muy lindo”, resumió.

Publicidad

En medio de la charla, los nervios propios de la situación se hicieron evidentes. Al hablar del peso del recién nacido, el padre pasó por varios números antes de aclarar la información correcta. “El peso fue de 3,5 kilos”, dijo, generando un momento distendido en medio de la emoción. Además, confirmó que su pequeño nació completamente sano. Luego confirmó que se trata de un varón y que ya tiene nombre: “Se llama Diógenes León”.

Farías también llevó tranquilidad respecto a la salud de su pareja y del bebé. “Él está bien, está sano, la mamá también y estamos todos muy contentos”, aseguró. La familia vivió la espera de manera intensa y acompañada. “Les encantó la noticia. Toda la noche han estado con nosotros, nos han estado apoyando durante la noche y lo que fue la mañana”, contó sobre la reacción de sus seres queridos. “Han estado en la sala de espera junto con nosotros”, añadió.

Publicidad

La llegada al hospital se dio en plena Nochebuena. “A las 12 vinimos para acá y hemos estado toda la noche de Navidad”, relató. La espera terminó entrada la mañana, cuando finalmente se produjo el nacimiento. “Y a las 7.40 nació el bebé”, recordó, marcando con precisión el horario que quedó grabado para siempre en la historia familiar.

Consultado sobre si se trataba de su primer hijo, Farías fue claro: “Es el tercero ya”. Sin embargo, lejos de restarle importancia, destacó la emoción intacta ante cada nacimiento. “E una alegría muy enorme, muy inmensa, muy contento yo, la mamá también y toda la familia nuestra”, expresó.

Publicidad

De cara a lo que vendrá, el padre ya anticipa celebraciones distintas. Al pensar en las próximas Navidades, reflexionó sobre el doble motivo de festejo. “Justo, en Navidad es el cumpleaños”, señaló. Con humor, cerró imaginando el futuro familiar: “Bueno, se vienen los regalos todos acumulados, va a tener doble regalo. Seguramente, sanguchitos todos los cumpleaños”.