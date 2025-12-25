Las recomendaciones de la embajada argentina por la ola de robos en Chile

Ante el aumento de la inseguridad que afecta a veraneantes argentinos, principalmente de San Juan y Mendoza que eligen Santiago, Viña del Mar o La Serena, la Embajada Argentina en Chile difundió alertas y medidas preventivas.

Entre los casos recientes, se destaca el robo de una Toyota Hilux con 3.500 dólares a una familia sanjuanina en el complejo Mirador del Faro en La Serena, y una "encerrona" en Tiltil donde 60 pasajeros de un colectivo fueron asaltados. Las modalidades delictivas incluyen pinchazos de neumáticos y hurtos en estacionamientos de supermercados o malls, a pesar de la seguridad privada. Ante esto, el gobierno de Gabriel Boric reforzó la vigilancia en balnearios y rutas mediante el "Plan Verano".

Para mitigar riesgos, las autoridades recomiendan priorizar pagos digitales sobre el efectivo, evitar el uso del celular en la vía pública y rechazar ayuda de terceros ante neumáticos pinchados.

Se sugiere utilizar estacionamientos privados sin dejar equipaje a la vista y cuidar pertenencias en sitios masivos. Por otro lado, es necesario ingresar con seguro médico internacional y portar toda la documentación personal (DNI, pasaportes, partidas de nacimiento de menores o autorizaciones) y vehicular (tarjeta verde o celeste, licencia y seguro internacional).

En caso de urgencia, se encuentran habilitados los teléfonos de la Embajada (+56 9 9333 0101) y los consulados en Santiago (+56 9 9533 6170), Antofagasta (+56 9 9895 0129), Valparaíso (+56 9 9323 8104), Concepción (+56 9 9359 8961), Puerto Montt (+56 9 9964 5518) y Punta Arenas (+56 9 9 9640 5290).