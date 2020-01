El Reino Unido abre la puerta al 5G de Huawei, pero con algunas restricciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Reino Unido habilitó finalmente a Huawei a operar con sus redes 5G, pero con algunas restricciones en la participación del gigante tecnológico chino en sus redes, a pesar de la presión de Estados Unidos, anunció hoy el gobierno británico.



La medida adoptada en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), presidida por el primer ministro, Boris Johnson, choca contra la posición de EEUU de bloquear la participación de Huawei en sus redes y alentó a sus aliados a hacer lo mismo.



Países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia han bloqueado al gigante por razones de seguridad porque temen que la compañía revele secretos industriales y otra información confidencial que podría poner en riesgo la seguridad nacional.



Estados Unidos ha estado reiterando que reconsideraría el intercambio de información confidencial con el Reino Unido si se le permitiera a Huawei tener algún rol en la infraestructura 5G en el país.



Las tensiones se producen en medio del intento del primer ministro de alcanzar un acuerdo posterior al Brexit con EEUU.



De todas maneras, la decisión de hoy marca un cambio importante en el enfoque del Reino Unido que mejorará sustancialmente la seguridad y la resistencia de las redes de telecomunicaciones críticas.



El gobierno pone así en marcha un conjunto de controles más rigurosos, incluyendo nuevos estándares con una legislación sólida para aumentar la seguridad y la calidad de las redes completas de 5G y Gigabit.



Según informó una fuente ministerial, la participación de la empresa estará limitada a la fabricación de partes no estratégicas del sistema, incluyendo antenas y otros elementos que no formen parte del núcleo de la nueva Red.



Los ministros determinaron que los operadores del Reino Unido deben poner en práctica protecciones adicionales y excluir a los proveedores que plantean mayores riesgos de seguridad y resistencia a las redes de telecomunicaciones.



La fuente informó que Huawei quedará excluido de zonas geográficas confidenciales, como plantas nucleares y bases militares y estará limitada a una presencia minoritaria de no más del 35 por ciento de la red, conocida como la red de acceso, que conecta los dispositivos y equipos a las antenas de telefonía móvil.



Por su parte, Ciaran Martin, director Ejecutivo del Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC), dijo que estas medidas garantizarán que el Reino Unido cuente con un marco muy sólido, práctico para la seguridad digital en los próximos años.



"Los proveedores de alto riesgo nunca han estado y nunca estarán en nuestras redes más sensibles", afirmó.



En el Reino Unido, tres de cada cuatro de las redes móviles ya habían decidido utilizar e implementar los productos 5G de Huawei.



La red 5G es la próxima generación de banda ancha móvil que reemplazará la conexión 4G con velocidades de carga y descarga más rápidas.