El Reino Unido irá a elecciones en diciembre para destrabar el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Parlamento británico aprobó hoy celebrar elecciones anticipadas en el Reino Unido el 12 de diciembre próximo, tal como había propuesto el primer ministro Boris Johnson para poner fin a meses de un estancamiento político que mantiene frenado el Brexit.



Por 438 votos contra 20, la Cámara de los Comunes avaló la moción presentada por el gobierno conservador de Johnson, lo que allana el camino para la primera elección en casi un siglo que el Reino Unido celebrará en el oscuro y frío diciembre.



La moción se convertirá en ley mañana, cuando sea aprobada por los miembros de la Cámara de los Lores, que no se eligen en elecciones y que no pueden revocar aquello que ha sido avalado por los Comunes.



El Parlamento ya había bloqueado tres intentos de Johnson de convocar comicios para superar el punto muerto político que tiene trabado el Brexit desde que los británicos aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en un referendo en 2016.



La votación llegó un día después de que la UE concediera a Londres una prórroga de tres meses en el Brexit, hasta el 31 de enero.



Johnson, quien no pudo cumplir con su promesa de sacar al Reino Unido del bloque el 31 de octubre, acusó hoy a sus oponentes en el Parlamento de querer prolongar el proceso del Brexit "hasta el 12 de nunca".



En una intervención ante los diputados antes de la votación de las elecciones, el primer ministro dijo que no había otra opción que "ir (consultar) al país para liberarnos de esta situación sin salida", informó BBC.



Johnson agregó que la única forma de terminar con lo que calificó de "implacable obstruccionismo parlamentario" y cumplir con la voluntad popular expresada en el referendo era "refrescar el Parlamento" y dar voz al pueblo.



El camino a las elecciones quedó allanado hoy más temprano, cuando el Partido Laborista, el mayor de la oposición, que había bloqueado los otros tres intentos de Johnson de adelantar los comicios, cambió su posición.



Ahora que el Brexit fue aplazado, el líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo que su partido iba a votar a favor de adelantar las elecciones porque ya no había riesgo de que el Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo de divorcio con el bloque.



La votación, que estará precedida por una campaña de cinco semanas, llegarán dos años y medio antes que la fecha de fin de la actual legislatura, en 2022.



Serán las terceras elecciones en menos de cinco años en el Reino Unido y las primeras que se celebrarán en pleno invierno desde 1923, en un país que suele convocar sus votaciones en mayo o junio para que el buen tiempo favorezca la participación.



La posición de partida favorece a Johnson, que según un sondeo publicado esta semana obtendría el 36 % de los votos, frente al 23 % los laboristas.



Johnson llegó al poder en julio con la promesa de "concretar el Brexit", luego de que su antecesora conservadora, Theresa May, renunciara tras fracasar en ese mismo intento.



El Parlamento rechazó tres veces el acuerdo de retirada que May había sellado con la UE, y el bloque tuvo que aplazar entonces la fecha inicial del Brexit del 29 de marzo, primero a abril y luego a octubre.



Johnson alcanzó un nuevo acuerdo de divorcio con la UE este mes y pretendía que el Parlamento lo aprobara antes del 31 de octubre, la fecha prevista para el Brexit.



Los diputados, sin embargo, rechazaron la exigencia de Johnson de sancionar la ley de aplicación con un trámite exprés, por lo cual el premier se vio obligado a pedir a la UE un aplazamiento del Brexit.



Johnson confía en que unas nuevas elecciones den a su Partido Conservador una mayoría parlamentaria que le permita aprobar la ley de Brexit.