El relato de un enfermero sanjuanino en Italia: "Veo morir a mucha gente"

Un enfermero sanjuanino que trabaja en terapia intensiva del Hospital de Monza, en el norte de Italia, contó este lunes cómo vive el coronavirus desde su lugar: "Veo morir a mucha gente".

Jorge Sergio Muñoz tiene 38 años y hace 11 que vive en esa ciudad ubicada a 20 kilómetros de Milán. Comenzó en Unidad Coronaria y desde 2013 llegó a terapia intensiva, donde se ve a los enfermos más críticos de la pandemia que en ese país ya se cobró la vida de más de 10.500 personas.

En diálogo con Todo Noticias (TN), sostuvo que "lamentablemente veo morir a mucha gente" y dijo que "solo vi salir con vida a 3 personas" de las que pasaron por terapia, ya que llegan "muy delicadas".

Muñoz explicó que el centro médico tiene 22 camas para ese tipo de atención porque les sumaron las de los quirófanos que dejaron de atender cirugías programadas. Y que ahí hace turnos que pueden ir de 12 a 15 horas.

"El día a día empieza de manera anómala porque yo prácticamente me aislé en mi casa. No veo a mis hijos hace 3 semanas", expresó.

Sobre el avance de la enfermedad, el enfermero contó que no solo los de los grupos de riesgo o con enfermedades preexistentes llegan a estar graves.

"Me tocó intubar a una chica de 17 años. Es verdad que las personas afectadas más sensibles son las mayores o con enfermedades de base, pero también hay gente joven. No estaba acostumbrado a ver a una persona de 50 años en terapia intensiva", lamentó.

Muñoz dio el ejemplo de un hombre de 50 años que no había llegado a despedirse de su familia y tuvo que ingresar de urgencia al hospital.

"Me pidió por favor que llame a su familia y le avise que estaba en el hospital y que los quería mucho. Mientras me decía eso le apoyé la mano sobre la frente y le dije 'Te vamos a tener que intubar porque no podés respirar, te vamos a dar una mano'", contó, para luego agregar que no trata de "sembrar terror sino que es lo que nos tocó vivir".

Opinó que el gobierno tardó en tomar medidas ante la propagación del virus pero "los efectos ya se están viendo porque los casos comenzaron a disminuir".

"Se hacen 30.000 hisopados por día. Primero eran 33% positivos y ahora 16%", contó. Y remarcó: "La mayor parte de los pacientes con COVID-19 se recuperan".

Cuando los periodistas de TN le pidieron un mensaje a los enfermeros, dijo: "Más allá de la vocación, creo que estoy en el lugar que quiero y decidí estar y en donde yo quisiera que nadie esté. Son momentos donde tenemos que ser positivos porque esto es una situación que nadie se la espera y no hay tiempo para perder. Tenemos que estar unidos y todo lo que sea referido a la economía lo veremos después. Si queremos resolver un problema económico, primero tenemos que estar vivos".