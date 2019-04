El representante de Biglia reconoció contactos con Boca

oca piensa en refuerzos de jerarquía para el mercado de pases de invierno y es por eso que apunta con todo a Lucas Biglia. Tal es la intención Xeneize que incluso hubo un llamado para consultar condiciones.

"Sí, es cierto. Boca me preguntó por Lucas, pero respondí que estamos esperando el final del campeonato y luego veremos qué es lo mejor. Es la segunda vez en 5 años que Boca me pregunta por Lucas", admitió Enzo Montepaone, representante de Biglia, en declaraciones a Sportsnews. Sin embargo, puso un freno: "Por el momento no creo que Biglia pueda volver a jugar en Argentina".

Lo cierto es que Biglia termina su contrato con Milan a mediados de 2020 y su futuro es incierto. "Ahora sólo se trata de dar el máximo para alcanzar el objetivo de entrar a la Champions. Lucas sólo tiene a Milán en la cabeza. Cuando termine la temporada veremos", agregó el agente del ex Lazio.

Por último, Montepaone contó que viajará a Italia la próxima semana para hablar con los directivos milaneses. De antemano, avisó: "Es cierto que hay una oferta de uno de los mejores clubes de Francia pero no puedo dar el nombre".

¿Avanzará el Xeneize?