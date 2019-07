El sanjuanino Contrera consiguió la medalla de bronce en Patín Carrera

Tras la final del torneo de tenis de Wimbledon, la leyenda viviente del tenis, Roger Federer, dijo “a los 37 años no puedes darte por vencido”. Y una prueba de eso es el sanjuanino Oscar Alfredo “El Negro” Contrera, quien a sus 60 años logró colgarse del cuello y sobre su pecho la medalla de Bronce en la final de Patín Carrera, en el marco de los World Roller Games de Barcelona.

El Negro, como lo apodan cariñosamente, viajó a España con la ilusión de competir, vendiendo incluso números de rifas para costearse el viaje, y por supuesto pasando horas y horas entrenando.

Ayer se dio la maratón del Mundial Master, en la categoría “Under 70”. Dicha maratón puso entre largada y llegada 42 kilómetros de distancia, a los que Contrera no se le achicó.

La carrera terminó con el triunfo del italiano Cortese Giusepe, con un tiempo de 1 hora; 8 minutos y 41 segundos. Por detrás quedó el alemán Diemo Gorschboth. Pero tras la carrera, en el podio, el tercer puesto estaba vacío y nadie entendía que pasaba.

El Negro cuenta que tras terminar la carrera: “Me estaba viniendo y de repente veo a ellos dos (por Giusepe y Gorschboth) en la premiación y veo que no estaba el tercero. Me pregunté "¿Qué pasa con el tercero?" y le consulto a un hombre de la organización después de que bajaron del podio y me dice que el tercero es Alfredo Contrera, "¡Pero si soy yo!" le dije”



Con la emoción a flor de piel por la noticia, Oscar rompió en llanto. Un llanto que llevaba en cada lágrima el esfuerzo, los años y la dedicación a un deporte que ama y que inculcó a su familia, que a la distancia celebraba con la misma emoción que él. “Después nos hicieron subir a todos de nuevo y nos sacamos fotos, todo” relata Contrera.

Al rato de la premiación, Contrera contó algo que no había querido decir para no preocupar a los suyos: “El jueves en la tarde estuve haciendo levantada y me caí muy fuerte. No quise preocupar a nadie, pero el golpe fue bastante fuerte”, pero igual, con una sonrisa: “Igual corrí y anduve muy bien”.

Así, con la experiencia que traen 60 años en el lomo y golpeado tras una caída, que aguantó como los mejores, el Negro hizo lo mejor saber hacer: volar sobre patines y así le dio a la Argentina y a la provincia una gran medalla de Bronce.

Un logro que quedará para siempre en la historia del deporte provincial.