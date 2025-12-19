La edición 2025 de Sanjuanino Solidario tuvo un significado especial. El programa, conducido por Ana Paula Zabala, fue dedicado íntegramente a Julia Villafañe, la primera ganadora del ciclo y una figura que se transformó en emblema del espíritu solidario que la propuesta busca visibilizar desde sus inicios.

La conductora recordó que Villafañe fue la primera ganadora del ciclo en 2017 y destacó que su historia resume el sentido del reconocimiento. “Era exactamente lo que siempre mencionábamos: una heroína anónima”, afirmó, al tiempo que remarcó que su labor solidaria se desarrolló sin exposición ni búsqueda de reconocimiento público.

Zabala también hizo referencia a las dificultades personales que atravesaba Julia mientras realizaba su tarea solidaria. “Ella estaba muy enferma de los huesos, su marido también, y económicamente no era una persona a la que le sobrara el dinero”, señaló. Sin embargo, subrayó que esas limitaciones no fueron un obstáculo para ayudar a otros: “Con todas esas dificultades y sumada su edad, igual iba a la terminal. “Los miraba a los ojos cuando les daba el plato, los atendía como si fueran sus propios familiares”..

Julia Villafañe falleció el 3 de febrero de 2023, tras padecer una larga enfermedad. Dedicó gran parte de su vida a asistir a personas en situación de calle, especialmente en la Terminal de Ómnibus de San Juan, donde entregaba comida de manera desinteresada y constante. Su accionar generó un fuerte impacto en la comunidad y dejó una huella que trascendió su historia personal.

La edición 2025 de Sanjuanino Solidario vuelve a reafirmar ese camino. Cientos de postulaciones reflejaron el compromiso social de los sanjuaninos y la continuidad de acciones solidarias en toda la provincia. “Creemos que su vida y su obra representan todo lo que es el Sanjuanino Solidario”, insistió Zabala al explicar el homenaje permanente.

Cuatro historias llegarán a la pantalla este viernes 19 de diciembre, aunque desde la producción remarcaron que detrás de cada una existen muchas más que confirman que la solidaridad sigue siendo una marca registrada de San Juan. Será una noche cargada de emociones, con entrevistas, móviles en vivo, testimonios y material audiovisual, en la que no solo se anunciará un ganador, sino que se celebrará el compromiso social que atraviesa a toda la comunidad sanjuanina.