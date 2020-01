El seleccionado sub 23 enfrenta al eliminado Ecuador en el torneo Preolímpico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino sub 23 enfrentará mañana a Ecuador, ya eliminado, en busca de un nuevo paso en el torneo Preolímpico de Colombia que brinda dos plazas para los Juegos Tokio 2020.



El partido correspondiente a la cuarta fecha se disputará desde las 20 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad colombiana de Pereira, con transmisión de TyC Sports.



El equipo dirigido por Fernando Batista trepó a la punta del Grupo A luego de la victoria del viernes sobre Chile por 2-0 con goles de Nicolás Capaldo y Nehuén Pérez.



En su tercera presentación, el equipo argentino tendrá la posibilidad de asegurarse la clasificación a la fase final que se daría en el caso de un triunfo y posterior empate entre Colombia y Venezuela, ambos con tres unidades, en el partido que se jugará desde las 22.30.



Ecuador, equipo dirigido por el argentino Jorge Célico, se quedó sin chances de pasar a la fase final ya que perdió los tres partidos que jugó: 3-0 ante Chile, 4-0 contra Colombia y 1-0 frente a Venezuela.



La "Tri" llegaba a este torneo como el campeón sudamericano sub 20 pero se despidió anticipadamente sin goles a favor y con ocho en contra en sus tres primeros juegos.



El "Bocha" Batista podrá contar nuevamente con Alexis Mac Allister, quien cumplió la fecha de suspensión, quien regresará a la titularidad en lugar de Nahuel Bustos.



La última presentación del seleccionado argentino sub 23 en la fase inicial será el próximo jueves a las 20 ante Venezuela.







-Probables formaciones-



Argentina: Facundo Cambeses; Andrés Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo y Fausto Vera; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.



Ecuador: Wellington Ramírez; Anthony Landázuri, Gustavo Vallecilla, Luis Segovia y Gustavo Cortez; Jordy Alcívar y Alan Franco; Alejandro Cabeza, Jordan Rezabala, Jhon Sánchez; y Leonardo Campana. DT: Jorge Célico.







Estadio: Hernán Ramirez Villegas



Árbitro: a confirmar.



Hora de inicio: 20.00.



TV: TyC Sports.