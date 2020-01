El senador Allan dijo que Buenos Aires "está en condiciones de afrontar pagos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, aseguró hoy que desde la oposición "dimos todas las herramientas para afrontar los pagos y vencimientos", y sostuvo que "desde lo económico-financiero la Provincia está en condiciones de afrontar los pagos".



Así se expresó Allan en declaraciones a Radio Mitre al ser consultado sobre la decisión del gobierno bonaerense de solicitar a los tenedores de bonos, el consentimiento para prorrogar al 1 de mayo el pago del vencimiento previsto para el 26 de enero próximo.



"Desde que asumió Axel Kicillof nos pidieron acompañar instrumentos y emergencias para resolver y reperfilar problemas, y entre las herramientas le dimos la posibilidad de renegociar deuda", afirmó el legislador.



"Acompañamos la reforma impositiva donde la Provincia va a recaudar 22 mil millones (de pesos) adicionales, y además la Provincia recibirá un extra por el impuestazo nacional, unos 50 mil millones por coparticipación automática", apuntó el legislador de Juntos por el Cambio.



Remarcó que "estas herramientas que nos solicitaban eran para pagar estos vencimientos. Si la voluntad es de pago o no, si es un reperfilamiento amistoso o no, no sabemos".



Por otra parte, dijo que le genera desconcierto la decisión del Presidente Alberto Fernández de no asistir financieramente a la Provincia, e insistió: "no logro entender. Tenemos vencimientos en enero. No se logra entender cuál sería la estrategia".



"Le dimos todas las herramientas para poder afrontar los pagos y vencimientos. En materia de salud financiera la provincia no tiene ninguna necesidad de entrar en default", aseguró..



Y agregó: "desde lo económico-financiero la provincia está en condiciones de afrontar los pagos".



Remarcó Allan que el gobierno bonaerense "tiene los instrumentos económicos y financieros para afrontar la deuda. Es una decisión si afronta los vencimientos o no. No sé si eso obedece a una estrategia para renegociar la deuda".