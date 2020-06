El séptimo caso: “La sociedad no necesita que condenen a personas enfermas”

El joven que fue confirmado como el séptimo caso de coronavirus en San Juan se expresó a través de las redes sociales y pidió que la sociedad no repudie a las personas infectadas. Lo hizo en coincidencia tanto en el día como en la forma que utilizó la joven asintomática que se convirtió en el sexto caso en la provincia.

Federico Zeballos, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), escribió un extenso posteo en su perfil de Facebook explicando que hace unos meses recibió una beca de intercambio para viajar a México. "Precisamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde cursaría un semestre de la carrera. No todos los días se tiene la oportunidad de vivir tal experiencia, y poder cumplir este sueño luego de tanto esfuerzo y sacrificio me generó mucha expectativa y entusiasmo", indicó.

El viaje lo comenzó el 1 de enero de este año. "Todo fue maravilloso y a pesar de que la pandemia avanzaba en forma veloz e inusitada para el mundo, pude aprender y nutrirme tanto académica como culturalmente, conocer nuevas personas y forjar amistades", continuó.

El joven explicó que siguió "de forma rigurosa" las recomendaciones para la prevención del Covid-19 durante su estadía en el país centroamericano y durante el trayecto de la vuelta a la Argentina. "Esta mañana me desperté con la novedad de que soy el séptimo caso en la provincia", escribió.

"Gracias a la aplicación estricta de protocolos establecidos por el Gobierno de San Juan, hace 12 días me encuentro en una habitación de hotel cumpliendo cuarentena obligatoria, sin tener contacto con absolutamente nadie. Gracias a esto, y al hecho de que soy asintomático (me encuentro en perfecto estado de salud), se cree que el riesgo de contagio hacia otras personas es mínimo. Igualmente, autoridades me comunicaron que permaneceré en aislamiento hasta que el hisopado resulte negativo, confirmando la ausencia del virus en mi organismo", expresó Zeballos.

De la misma manera, pidió transmitir tranquilidad a la comunidad sanjuanina, en especial a amigos y familiares porque "mi estado de salud y el de muchos que como yo cursan o se encuentran cursando esta enfermedad".

"Exponerse en esta situación hoy implica un desafío. Sin embargo, también quiero demostrar mi inquietud y preocupación al constante rechazo y repudio hacia las personas infectadas que arriban a la provincia, generando una suerte de 'contagio de desinformación'. La sociedad no necesita que condenen a personas enfermas como si hubiesen cometido un delito del cual nada de culpa tienen, lo que necesitamos como sociedad es empatía y entendimiento ante este tiempo tan excepcional que se está viviendo en el mundo entero", manifestó.

Finalmente, Zeballos señaló que "acá no hay nadie a quien culpar" porque "nadie está exento de vivir una situación así". "Yo nunca imaginé que me pudiera pasar, y acá estoy. Solo pido respeto ante todo y demostremos por favor que vivimos en una era de civilización, no retrocedamos a costumbres dignas de la edad media. Demostremos que podemos ser una comunidad sensata y empática, y no dejemos de brindar apoyo y contención al otro. De esta salimos entre todos".