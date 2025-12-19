Con una extensa trayectoria operativa, ambos canes fueron despedidos con reconocimiento institucional por su aporte a la seguridad penitenciaria.

El Servicio Penitenciario Provincial cuenta con 13 canes especializados en distintas áreas operativas y, dentro de ese equipo, se destacan Ankara y Atlas, dos ovejeros belga malinois que culminaron su etapa de servicio activo para iniciar una nueva etapa junto a sus familias. En ese marco, la Institución organizó un acto de pase a retiro que incluyó un pasillo de honor, donde ambos animales fueron ovacionados por el personal penitenciario.

Ankara ingresó al Servicio Penitenciario en 2018 y se desempeñó durante ocho años como especialista antinarcóticos, destacándose por su olfato preciso, disciplina y confiabilidad en innumerables operativos de control. Su labor fue clave para prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad intramuros en cada una de sus intervenciones.

El personal penitenciario formó un pasillo de honor para despedir a los canes retirados.

Además de su rol operativo, Ankara cumplió una función fundamental como can escuela, acompañando la formación de guías y personal en entrenamiento, y transmitiendo estándares de excelencia dentro del Grupo Canes. Su legado también perdura a través de sus crías, varias de las cuales continúan hoy prestando servicio en especialidades como narcóticos y detección de dispositivos electrónicos.

Atlas, por su parte, ingresó a la institución con el objetivo de ser adiestrado como can multipropósito, función que desarrolló con un nivel de desempeño sobresaliente. Especializado en narcóticos, explosivos y teléfonos celulares, su presencia representó durante años una garantía de orden, prevención y control en los distintos sectores del Servicio Penitenciario.

A lo largo de su trayectoria, Atlas forjó vínculos sólidos con sus guías, basados en la confianza, la obediencia y el trabajo en equipo, consolidándose como un referente dentro del área K9. Su retiro se produce tras una extensa carrera marcada por la entrega y el profesionalismo, y responde a una dolencia propia del paso del tiempo, luego de una vida dedicada al servicio.

Tango, Cleo y Balto, cachorros que son hijos de Ankara y Atlas.

El legado de Ankara y Atlas continúa vivo en Tango, Cleo y Balto, tres cachorros nacidos del vínculo entre ambos canes que hoy representan el futuro del Grupo Canes del Servicio Penitenciario. Los canes, ya se encuentran en etapa de formación, heredando la genética, la disciplina y la vocación de servicio de dos referentes que marcaron un antes y un después en el trabajo K9 de la Institución

Durante la actividad que también tuvo la entrega de certificados a efectivos que se capacitaron en la temática, acompañaron el director del SPP, Carlos Suárez; subdirectora, Norma Iragorre; jefe de Cuerpo, Antonio Olivares. También estuvieron, jefe de División Canes, Mónica Ávila y efectivos penitenciarios.