La Asociación Sindical Médica se hizo presente en la tarde de este jueves en la agencia territorial de San Juan del Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamarle a la delegada territorial por el aceleramiento del expediente de su personería gremial, que espera desde el 2014. Además, hicieron averiguaciones sobre su presentación en la que denuncian discriminación por no haber sido invitados a una capacitación laboral organizada por la cartera. En este sentido, el secretario general de la agrupación, Daniel Sanna, contó a DIARIO HUARPE que ya tienen fecha de presentación para llevar el caso a la Justicia Federal y, estiman que será a fines de octubre o principios de noviembre.

Sanna explicó que se presentaron en la sede sanjuanina del ministerio con escribanas y abogadas con el objetivo de hacer averiguaciones sobre la ubicación de dos de sus expedientes. El primero y el más urgente es el de la personería gremial del sindicato, que nuclea a 1.000 trabajadores de la salud. Desde el Sindicato Médico dijeron que lo presentaron en octubre del 2014 y que, hasta la actualidad, no tienen novedades. Según indicó, ese tipo de trámites salen rápidamente, en unos seis meses.

“Esto es una responsabilidad política. Somos un gremio independiente, política y económicamente, si querían frenar algo no lo van a lograr. Vienen frenando el expediente desde el 2014. Desde el ministro Carlos Tomada, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el gobierno de Mauricio Macri. Llegamos ahora a la situación que no nos queda otra que presentar a la Justicia”, manifestó.

El secretario general señaló que no hay noticias de su personería jurídica y que la delegada territorial no les da respuestas. Además de esta situación, denuncian que desde el Ministerio de Trabajo los discriminan, ya que organizaron un encuentro de capacitación para dirigentes gremiales de sindicatos de la salud y no fueron invitados.

“Es un acto discriminatorio. Llama la atención que los sindicatos que se mueven alrededor de la salud fueron invitados menos nosotros. En su momento, se nos planteó que había sido una omisión por parte del personal administrativo de la delegación, pero eso a nosotros no nos cierra”, planteó Sanna.

En este sentido, el referente dijo que ese expediente en el que denuncian discriminación aún no sale de la provincia, aunque, a diferencia del de personería jurídica, al menos recibieron respuestas de dónde está actualmente.

Debido a toda esta situación que están viviendo, desde la Asociación Médica llevarán el caso a la Justicia Federal y, según afirmó Sanna, será a fines de octubre o principios de noviembre. “Todo esto tiene un trasfondo político, porque si no este tema legalmente tendría que estar resulto hace rato, no nos queda otra ir a la Justicia”, concluyó.