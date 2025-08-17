Como lo anticipó el programa de GRUPO HUARPE, El Café de la Política en junio, este domingo el gobernador Marcelo Orrego hará oficial la lista de candidatos que competirán en las elecciones legislativas de octubre en el frente Por San Juan, encabezada por Fabián Martin, actual vicegobernador, Laura Palma, ministro de Gobierno. y Federico Rizzo, diputado bloquista. Como primer suplente irá María de los Ángeles Moreno, quien asumió como diputada hace dos años en reemplazo de Susana Laciar, intendente de Capital.

Con esta definición, el oficialismo provincial buscará disputar bancas en el Congreso de la Nación. La estrategia del orreguismo es presentar una fórmula que combine experiencia política, representación partidaria y gestión de gobierno, con el objetivo de garantizar presencia en la Cámara Baja.

La confirmación se dio en la jornada de este sábado 16 de agosto de 2025 y marca el inicio formal de la campaña del Frente Por San Juan de cara a las elecciones legislativas. El espacio pretende posicionar a dos de sus referentes en el Congreso y fortalecer su influencia política a nivel nacional.

Federico Rizzo, referente del Partido Bloquista vinculado a Luis Rueda, será el tercer integrante de la nómina. Actualmente, ocupa una banca en la Cámara de Diputados de San Juan, cargo al que accedió en una sesión extraordinaria tras el fallecimiento de Horacio Quiroga y la posterior renuncia de Florencia Peñaloza, quien era la reemplazante directa.

La realidad del frente oficialista es muy diferente a la de Fuerza San Juan. Hasta última hora del sábado, el peronismo no se ponía de acuerdo con la primera y segunda posición de los candidatos debido a la interna entre el uñaquismo, el giojismo y el gramajismo. Mientras el senador Sergio Uñac pretende a Cristian Andino como cabeza de lista, desde el giojismo resisten esa idea, como también, la de ocupar la segunda posición.

Durante la tarde de este sábado, se filtraron los candidatos del partido de La Libertad Avanza de Javier Milei, representada por José Peluc en San Juan, sin embargo, horas después se desmintieron los nombres desde el mismo sector. Esa lista tenía en primer lugar al empresario Martín Turcumán.