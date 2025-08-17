En Chimbas se llevó a cabo la aprehensión de un hombre de 42 años identificado como Gastón Darío Arustizia por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. El hecho ocurrió en la calle Tucumán, antes de calle Oro.

La intervención policial se inició cuando los efectivos visualizaron un vehículo Chevrolet Astra realizando maniobras peligrosas. Al intentar detener al conductor, este emprendió la huida a alta velocidad. La persecución continuó hasta que el automóvil fue finalmente interceptado en la calle Tucumán, al sur de calle Oro.

Durante un palpado de urgencia realizado a Arustizia, la policía detectó que llevaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 oculta en su cintura, para la cual no poseía la debida autorización. Inmediatamente, se inició el procedimiento de flagrancia por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego sin la autorización correspondiente.