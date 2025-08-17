En el marco de la 31 Asamblea Federal, que tuvo lugar en la ciudad de Tucumán, la Acción Católica Argentina (ACA) celebró su 73° Asamblea Nacional. Durante este evento clave, que culminó el 16 de agosto de 2025, se presentaron las nuevas autoridades nacionales que guiarán la institución durante el trienio 2025-2028.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, fue el encargado de designar a las principales figuras: Claudia Carbajal, de San Martín, fue nombrada presidenta nacional. La acompañarán Cristian Bernachera, de Corrientes, como vicepresidente 1°, y Waler Errecalde, de Mar del Plata, como vicepresidente 2°.

Asimismo, se designó a monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, como asesor general, y a monseñor Luis Fernández, obispo emérito de Rafaela, como viceasesor general. El equipo de asesores se completará con los presbíteros Luis Zazano, Juan José Olivetto, Daniel Bossio y Arturo Pessagno.

Además de la renovación de autoridades, la Asamblea Nacional definió la Visión Institucional para el próximo trienio: "Ser una Acción Católica, comunidad de discípulos misioneros, que desde el encuentro con Jesús, camina unida junto a otros, amando y sirviendo a todos, siendo profetas de esperanza, constructores de fraternidad y paz, contagiando en todas las realidades la alegría del Evangelio que transforma, une y renueva".