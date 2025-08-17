Provinciales > Oficial
Acción Católica renovó autoridades: Claudia Carbajal presidenta hasta el 2028
POR REDACCIÓN
En el marco de la 31 Asamblea Federal, que tuvo lugar en la ciudad de Tucumán, la Acción Católica Argentina (ACA) celebró su 73° Asamblea Nacional. Durante este evento clave, que culminó el 16 de agosto de 2025, se presentaron las nuevas autoridades nacionales que guiarán la institución durante el trienio 2025-2028.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, fue el encargado de designar a las principales figuras: Claudia Carbajal, de San Martín, fue nombrada presidenta nacional. La acompañarán Cristian Bernachera, de Corrientes, como vicepresidente 1°, y Waler Errecalde, de Mar del Plata, como vicepresidente 2°.
Asimismo, se designó a monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, como asesor general, y a monseñor Luis Fernández, obispo emérito de Rafaela, como viceasesor general. El equipo de asesores se completará con los presbíteros Luis Zazano, Juan José Olivetto, Daniel Bossio y Arturo Pessagno.
Además de la renovación de autoridades, la Asamblea Nacional definió la Visión Institucional para el próximo trienio: "Ser una Acción Católica, comunidad de discípulos misioneros, que desde el encuentro con Jesús, camina unida junto a otros, amando y sirviendo a todos, siendo profetas de esperanza, constructores de fraternidad y paz, contagiando en todas las realidades la alegría del Evangelio que transforma, une y renueva".