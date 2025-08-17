San Juan se alista para una jornada dominical perfecta en conmemoración del Día del Niño. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 17 de agosto ofrecerá condiciones climáticas sumamente favorables para todas las actividades al aire libre.

Se espera una temperatura mínima de 6°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 19°C en el transcurso de la tarde. El cielo se presentará mayormente soleado y con escasa nubosidad a lo largo del día.

En detalle, la madrugada y la mañana comenzarán con el cielo despejado, y conforme avance la jornada, aparecerán algunas nubes dispersas. La tarde traerá una brisa moderada con vientos del sudeste, oscilando entre los 7 y 12 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 14°C, con un cielo parcialmente nublado. Es importante destacar que no hay probabilidades de lluvia, lo que asegura una jornada sin interrupciones para las celebraciones.