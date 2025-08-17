Andino, Rosas y Gramajo los candidatos del PJ

En un día clave para el peronismo de San Juan, se realizó esta mañana el último cónclave con el objetivo de conformar las listas electorales. La principal fuerza impulsora de este encuentro fue la del uñaquismo. El candidato que liderará es Cristian Andino.

Por otra parte, ahora después de que se definiera al candidato principal para el partido se conocieron los otros dos nombres que formarán parte de la lista para las elecciones legislativas de octubre. Romina Rosas, intendente de Caucete, y Fabián Gramajo, son los que acompañarán a Andino.

Publicidad

Esta estrategia busca consolidar la fuerza interna y definir los candidatos que representarán al espacio. En caso de que la integración total no se concrete, la intención es que el resto de los sectores que conforman Fuerza San Juan puedan sumar a sus propios candidatos para completar la nómina. La reunión de hoy es decisiva para la conformación final de las listas peronistas, marcando el camino hacia las próximas elecciones.