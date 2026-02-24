El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que regirá durante la noche de este martes en San Juan, con mayor impacto en la zona sur de la provincia. Según el organismo, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían generar complicaciones en distintos departamentos.

El informe oficial indica que los fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

En sectores cordilleranos, especialmente en los niveles más altos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve, lo que podría afectar la transitabilidad en zonas de montaña.

Entre los departamentos que podrían verse alcanzados por las tormentas se encuentran Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, además de otras áreas del sur provincial.

En cuanto a las condiciones generales, el martes cerrará con una temperatura promedio cercana a los 25 grados y viento predominante del sector sur, con velocidades que no superarían los 31 kilómetros por hora, aunque las ráfagas asociadas a las tormentas podrían ser superiores en áreas específicas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos.