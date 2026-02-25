El Gobierno argentino y el Estado de Israel avanzaron este martes en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales al firmar un Memorándum de Entendimiento que busca ampliar los intercambios entre ambos países, especialmente en el sector turístico, inversiones y cooperación en servicios innovadores. El documento fue rubricado en el Palacio San Martín por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Turismo israelí, Haim Katz, con la presencia de autoridades de ambos gobiernos.

Según el comunicado oficial, el acuerdo tiene como objetivo promover viajes individuales y grupales, desarrollar nuevos productos y servicios conjuntos, impulsar oportunidades de inversión y generar empleo en sectores vinculados al turismo y la economía creativa. El instrumento también establece un marco para fortalecer la colaboración entre operadores turísticos, agencias y organismos públicos especializados, así como el intercambio de mejores prácticas y material promocional.

La firma de este memorándum se da en el marco de una agenda de acercamiento bilateral que incluye la próxima apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para 2026, lo que se espera potencie el flujo de visitantes entre ambos países y dinamice el comercio y los vínculos culturales.

Autoridades de la Cancillería destacaron que el acuerdo profundiza la cooperación y consolida una agenda conjunta orientada al crecimiento estratégico de Argentina e Israel, al tiempo que fortalece la conectividad internacional y refuerza la presencia de ambos países en mercados globales, con especial foco en la integración turística y económica.