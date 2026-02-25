El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y busca, entre otros cambios, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, no será tratado este jueves en el Senado como estaba previsto, sino que fue reprogramado para el viernes 27 de febrero. La decisión se tomó tras un ajuste en el plan de labor parlamentaria impulsado por el oficialismo junto a sus aliados.

La postergación tiene como objetivo unificar el tratamiento de esta iniciativa clave junto con la Reforma Laboral, que también será debatida ese día y constituye una de las piezas centrales de la agenda del Gobierno en el cierre de las sesiones extraordinarias. Ambos proyectos, de aprobarse, implicarían cambios importantes en política criminal y régimen laboral en el país.

El cambio en la agenda también implica que este jueves el Senado concentrará el debate en otros temas de interés político y económico, como la modificación de la Ley de Glaciares y el análisis del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la designación de embajadores, que figuraban entre los puntos a tratar previamente.

La iniciativa de Régimen Penal Juvenil genera amplios debates en la sociedad y en el arco político por su implicancia en materia de seguridad y derechos de la niñez y la adolescencia. Su tratamiento junto con la reforma laboral el viernes 27 podría marcar un momento decisivo en el calendario legislativo antes del inicio de las sesiones ordinarias.