El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay declaró este martes la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional tras la detección de casos de gripe aviar de alta patogenicidad (H5) en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones, según informó la cartera sanitaria en su resolución oficial.

La decisión se basa en un informe técnico de la Dirección General de Servicios Ganaderos, que determinó que la presencia del virus en fauna silvestre representa un riesgo para la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente, e implica medidas sanitarias preventivas para contener la enfermedad y reducir su propagación.

Entre las principales disposiciones de la emergencia sanitaria figura la restricción de todos los movimientos de aves dentro del país, salvo aquellas que estén bajo control del Sistema de Monitoreo Avícola. Además, se estableció que las aves de traspatio y las que forman parte de sistemas productivos “Free Range” deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas para disminuir la posibilidad de contacto con aves infectadas.

El decreto también suspende remates, ferias, exposiciones y otros eventos vinculados a la especie aviar como medida preventiva, y refuerza las medidas de bioseguridad en todo el territorio para proteger tanto a los productores como a la población en general.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las oficinas oficiales ante cualquier sospecha de nuevas detecciones, con el objetivo de facilitar la vigilancia epidemiológica y el control del virus.

El primer caso de gripe aviar de alta patogenicidad en esta cadena se detectó el 20 de febrero en un cisne coscoroba en la zona de la Laguna Garzón, en el este del país, lo que activó los protocolos de contingencia previstos en la normativa sanitaria uruguaya.