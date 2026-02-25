Este martes se constituyó en la Cámara de Senadores de la Nación el interbloque “Impulso País”, un nuevo espacio parlamentario que reúne a siete legisladores provenientes de distintos espacios políticos y provincias y que se perfila como una fuerza decisiva en la conformación de mayorías políticas en la Cámara alta.

El bloque está integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), del bloque Provincias Unidas, junto a Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), y tres representantes del PRO: Martín Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa).

En su comunicado fundacional, los integrantes describieron Impulso País como una herramienta legislativa que busca coordinar una agenda que priorice el desarrollo federal, la producción y la búsqueda de consensos racionales, con especial foco en cuestiones que afectan a las provincias y al crecimiento regional.

El nuevo interbloque surge en un contexto de reconfiguración del Senado, donde la fragmentación de fuerzas y las alianzas parlamentarias han adquirido un rol clave para definir la aprobación de proyectos sensibles, como la reforma laboral, el régimen penal juvenil y otros debates que se vienen en las próximas sesiones. Con sus siete votos, Impulso País puede convertirse en factor decisivo para formar mayorías caso por caso, tanto para el oficialismo como para la oposición no kirchnerista.

Además de su base federal, el armado también consiguió un cargo relevante: la senadora Alejandra Vigo fue ratificada como vicepresidenta segunda del Senado en la sesión preparatoria, lo que potencia el peso político de la bancada recién creada.

La constitución de este interbloque refleja los movimientos internos en el Senado (con la salida de algunos senadores del bloque peronista tradicional y la consolidación de alianzas entre sectores del PRO y provinciales), y abre una nueva etapa de negociación para los temas más importantes de la agenda legislativa de 2026.