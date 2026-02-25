Un violento episodio de tránsito se desató este martes sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, cuando una discusión entre conductores terminó con un hombre golpeado en la cabeza con un fierro y dos detenidos por el hecho.

Según el reporte policial y vecinos que filmaron el hecho, el altercado comenzó tras un roce entre una camioneta Ford Ranger y una utilitaria, luego de lo cual ambos grupos descendieron de sus vehículos y empezaron a discutir en medio de la calle interrumpiendo el tránsito.

En medio de la pelea, uno de los agresores tomó un fierro usado para aflojar tuercas y propinó un golpe violento en la cabeza de la víctima, un hombre de 62 años, dejándolo inconsciente en el asfalto. Testigos del hecho intervinieron persiguiendo a los agresores mientras otros intentaban asistir a la víctima.

Personal del SAME asistió a la víctima que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde quedó internado en observación. Según fuentes oficiales, se encuentra fuera de peligro, aunque bajo seguimiento médico por la gravedad inicial de sus heridas.

Los dos hombres señalados como agresores, identificados como Ricardo Oscar y Ceferino Maciel, fueron detenidos por la Policía y quedaron imputados por lesiones graves a disposición de la UFI N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ya secuestró el fierro utilizado en el ataque y trabaja en el esclarecimiento completo de la secuencia, incluida la intervención de testigos y analizando la participación de cada uno de los involucrados.