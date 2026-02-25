La Justicia argentina otorgó la libertad a un supuesto líder narco de 71 años acusado de encabezar una organización criminal en el Conurbano bonaerense, dedicada al tráfico de estupefacientes, después de considerar que, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular severo (ACV), no puede ser sometido a juicio debido a una incapacidad cognitiva irreversible.

El hombre, identificado como José Luis Roldamd, fue imputado por delitos vinculados al tráfico de drogas con fines de comercialización en forma organizada, agravado por la intervención de varias personas en la comisión del hecho. La investigación policial incluyó múltiples allanamientos en domicilios de La Matanza, Gregorio de Laferrere y Casanova, donde se secuestraron importantes cantidades de cocaína, marihuana y otros elementos de prueba.

Publicidad

En el marco del proceso penal, los tribunales evaluaron una pericia médica forense que concluyó que las secuelas del derrame cerebral sufrido por Roldamd le provocaron un deterioro de sus facultades mentales, lo que lo inhabilita para afrontar un juicio y ejercer su derecho a la defensa. Con base en ese diagnóstico, el tribunal decidió suspender el avance del proceso penal y cesar su prisión preventiva, aunque mantuvo ciertas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y seguimiento médico regular.

La decisión generó reacciones encontradas en el ámbito judicial y de seguridad, ya que se trata de una figura que había sido señalada como la cabeza de una red de distribución de estupefacientes con múltiples puntos de venta en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y cuya liberación plantea cuestionamientos sobre cómo se aborda la criminalidad organizada cuando se combinan factores de salud y técnica jurídica en el proceso penal.