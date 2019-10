El superclásico es un partido que "hay que vivirlo como tal", subrayó D'Alessandro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, advirtió que el superclásico que jugarán mañana Boca Juniors y River Plate por un lugar en la final de la Copa Libertadores de América "es un partido, que hay que vivir como tal".



"Todo el operativo va a estar a cargo de la Policía de la Ciudad. Hay un despliegue importantísimo tanto en el terreno como en la Sala de Situación de la Jefatura ded Policía", indicó hoy acerca de las medidas de seguridad que rodearán al encuentro a disputarse en el estadio La Bombonera.



Además se desplegarán "agentes de civil de las brigadas de investigaciones y personal de Espacio Público, la Agencia Gubernamental de Control, el cuerpo de Agentes de Tránsito; todo esto a los efectos de generar el orden público necesario para que un evento masivo de estas características se pueda desarrollar en paz.", explicó.



"Más allá de las cámaras de seguridad ciudadana que tiene el barrio (de La Boca), vamos a desplegar cámaras móviles, mochilas 4G que transmiten en forma directa a la Sala de Situación de la Policía de la Ciudad. Va a haber reconocimiento facial, globo aerostático y toda la tecnología necesaria para ir monitoreando" el partido, apuntó.



D'Alessandro apeló a la "responsabilidad social de todos" para evitar actos de violencia o vandalismo, entre otros delitos.



"Por más que se desplieguen 5.000 o 10.000 policías, cuando vemos a una mamá pegándole bengalas en el cuerpito a su hijo para entrarlas a la cancha, o que hay un jugador de Boca amenazado de muerte, él y su familia están con custodia policial; estas situaciones realmente no le hacen bien al futbol, no le hacen bien a nuestra sociedad", puntualizó.



"Hay una parte de la sociedad que lamentablemente está enferma, no estamos hablando solamente de las barras bravas, estamos hablando de gente que en 30 segundos se transforma en barra brava, canaliza la violencia en un partido y eso es lo que tenemos que terminar", enfatizó el secretario de Justicia y Seguridad.



Señaló que se hizo "una denuncia de oficio porque con cibercrimen detectamos en diferentes redes sociales que se venía convocando a los efectos de realizar hechos violentos si los resultados son adversos".



Explicó que "hay tres o cuatro alternativas de ingreso y egreso del micro de River, pero no lo vamos a decir porque también tenemos información de que algunas facciones de hinchas de Boca estaban buscando ese dato para una especie de revancha" por lo ocurrido en noviembre del año pasado cuando hinchas riverplatenses atacaron al autobús que trasladaba a los jugadores boquenses para el partido final de la Libertadores 2018, que finalmente se jugó en diciembre en Madrid.



"En ese sentido hay un despliegue muy importante de las motos y de personal de los grupos de contención que van a ir acompañando a los planteles, además de un monitoreo desde los helicópteros de la Policía de la Ciudad", comentó.



El superclásico "hay que vivirlo con la pasión que se debe vivir, porque a los argentinos nos encanta el fútbol. Hay que vivirlo como un clásico pero como eso, como un partido de fútbol, no como una guerra", subrayó el secretario de Justicia y Seguridad porteño.