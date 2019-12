El tierno saludo de Gioja a su esposa por su aniversario Nº45

En las redes sociales se volvió viral la publicación que José Luis Gioja le hizo a su esposa por su aniversario Nº45. En el posteo le dedicó unas románticas palabras y le agradeció a Dios por “por la mujer que elegí para casarme”. A solo dos horas de haber sido subido, ya había recibido casi 2.000 reacciones, 194 comentarios y había sido compartido 57 veces.

“Ella es la gran mujer que me acompañó todos estos años”, comienza diciendo el legislador sanjuanino. Luego agrega: “Superó cada uno de los grandes obstáculos que la vida le puso, con una sonrisa imborrable y una fortaleza que impresiona”.

También, habló de algunos momentos que vivieron juntos como aquella vez que se casaron y Gioja le pidió el Citroen a su hermana para irse de luna de miel a Bariloche. El auto se rompió en la ruta y tardaron 3 días en llegar, no obstante, ella no perdió su sonrisa. “Pocos lo saben, pero en los momentos que menos lo esperas, se empieza a reír, reír y reír y no puede parar de reírse”, contó Gioja.

La publicación: