El tremendo exabrupto de Vero Lozano con Soledad Pastorutti

La dinámica de Cortá por Lozano, el programa que se emite de lunes a viernes en la siesta de Telefe tiene una dinámica astuta y divertida. Los divanes de Vero son un espacio para que el invitado pueda explayarse por diversos temas.

En este caso, Soledad Pastorutti estuvo de vista y la conductora le realizó un comentario que se volvió furor en las redes sociales. La cantante estaba explicando cómo fue, siendo de la pequeña localidad de Arequito, transitar la adolescencia hasta hacerse mujer expuesta en los medios y cómo fue la transición de dejar de usar el poncho como indumentaria exclusiva para mostrarse más sexy en sus notas y recitales.

"Un dato que no es menor es el ser de un pueblo. Cualquier titular es mucho más fuerte para alguien que vive en un pueblo que para alguien que está en la ciudad y no le importa nada. A lo mejor acá no sabés quién vive al lado. Pero en el pueblo, cualquier cosa que se diga. En ese momento era 'la Sole sin poncho', por ejemplo", expresó La Sole, esto sin imaginar la devolución sin filtro de la conductora, que haría tentar a ambas.