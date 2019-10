El "Turco" Mohamed vuelve a México y a los Rayados de Monterrey

Antonio Mohamed regresará a su "lugar en el mundo" del fútbol la próxima semana, cuando se haga cargo por segunda vez de los Rayados de Monterrey, el equipo con el que supo ganar la Copa de México y llegó a las finales de los torneos Clausura 2016 y Apertura 2017 de ese país. El "Turco" registró su último paso laboral en Argentina en abril pasado, cuando abandonó Huracán tras perder ante Emelec por la Copa Libertadores y consecuentemente quedar eliminado en fase de grupos. El también ex técnico de Independiente y Colón, que fue jugador entre 1998 y 2000 en Rayados, tendrá además la oportunidad de disputar con el equipo mexicano el Mundial de Clubes en diciembre próximo. Monterrey viene de perder los dos últimos partidos contra Tigres y Querétaro y necesita sumar para remontar en la tabla de posiciones. El líder de la Liga MX es el Necaxa con 24 unidades y le saca ocho puntos al nuevamente equipo de Mohamed. En el plantel Mohamed se encontrará con cinco compatriotas suyos: el arquero Marcelo Barovero, los defensores Nicolás Sánchez y Leonel Vangioni, el volante Maximiliano Meza y el delantero Rogelio Funes Mori. Salvo Meza (ex Independiente), todos ex River Plate.