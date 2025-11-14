El Turco Naim habló por primera vez en profundidad sobre cómo atravesó su separación de Emilia Attias y cómo su hija Gina fue fundamental para superar ese duro momento. El humorista estuvo como invitado en Las mañanas con Moria y se sinceró acerca del duelo, la exposición mediática y la nueva etapa que está viviendo.

Cuando la noticia de la ruptura entre Attias y Naim se dio a conocer, circularon rápidamente rumores de infidelidades, celos y terceros en discordia. Frente a estas especulaciones, Naim decidió negarlas todas y remarcó que se trató de una separación en buenos términos. Por su parte, Emilia también respaldó al padre de su hija y aclaró que la relación entre ellos continúa siendo respetuosa y armónica.

A más de un año del final de la relación, el Turco contó cómo vivió emocionalmente la ruptura. Confesó: “Me sentí un poco triste”. Explicó que "cuando uno está en pareja cree que eso va a durar siempre". Recordó que, cuando la noticia explotó, tomó la decisión de viajar a Ecuador para resguardarse y reencontrarse consigo mismo. Aseguró que "Irme me ayudó a sanar", y que ese tiempo lejos del ruido mediático fue clave para iniciar un proceso de introspección y recuperación.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando se refirió a su hija Gina y a la manera en que ella atravesó el divorcio. El humorista aseguró con orgullo que “Ella fue la que mejor lo tomó”. Afirmó que Gina “Es tan adaptable, tan fuerte, tan increíble, que aprendo de ella”. Añadió, entre risas, que su hija “Es como un sol que me ilumina constantemente. Es mi compañera, mi referente… y me caga a pedos constantemente”.

Finalmente, Naim deslizó que, al igual que Emilia Attias, él también volvió a apostar al amor. Aunque eligió no revelar la identidad de la mujer que lo acompaña actualmente, mencionó que “Hay algo dando vueltas, pero no lo quiero quemar". Reveló que ella "No es famosa, pero anda por los medios… ya la van a ver”.