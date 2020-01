El Vaticano anunció un seminario sobre economía con titular del FMI y presencia argentina

El Vaticano anunció hoy que durante la primera semana de febrero se realizará un seminario sobre economía en el que participarán la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.



El encuentro se llevará a cabo cinco días después de la reunión que tienen previsto mantener el 31 de enero próximo el presidente Alberto Fernández y el papa Francisco, en el palacio apostólico del Vaticano.



Fuentes de la cartera de Economía consultadas por Télam señalaron esta tarde que la presencia del ministro aún no esta confirmada.



El seminario -que se llevará a cabo el 5 de febrero- es organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, que dirige como canciller el argentino Marcelo Sánchez Sorondo, bajo el título "Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación (I+I+I)", según anuncia el sitio web de la institución.



La presencia del papa Francisco en el encuentro, que suele concurrir a los eventos organizados por la Academia de Ciencias, por el momento no fue confirmada.



Según el programa anunciado por la Academia, el seminario contará con la presencia de la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, además del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que participará de la mesa inaugural.



"Solidaridad es uno de los tres pilares de la Doctrina Social de la Iglesia, junto con la subsidariedad y el bien común", subraya el libreto del programa.



La agenda del encuentro contempla la participación de Guzmán en un panel que contará también con la presencia de sus pares de Paraguay, El Salvador, México, Ecuador, Francia, Italia y España.



Entre el resto de los participantes anunciados, estarán otras personalidades de renombre del mundo de la economía como los premios Nobel Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs, y el director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder.



"Si las relaciones y sistemas políticos, económicos, sociales y culturales no están imbuidos de los valores de solidaridad y diálogo, y amplificados bajo las dimensiones institucionales de las organizaciones comunitarias mundiales, el bien común no estará protegido", subraya el anuncio del seminario al que accedió Télam.



El programa del encuentro anuncia también la presencia de los presidentes del Banco Mundial, David Malpass; del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; y del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, entre otros.



El anuncio del seminario plantea que no se puede servir "a Dios y al dinero" y que "la única solución para la paz mundial es extender la solidaridad fraterna a todo el mundo".



El cierre del encuentro estará a cargo de Sánchez Sorondo, Stiglitz, Sachs y Kristalina Georgieva.



En mayo pasado, Stiglitz y Guzmán mantuvieron un encuentro con el papa Francisco en su residencia de Casa Santa Marta, en el marco de una reunión de trabajo de la que participaron también los directores de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, José María del Corral y Enrique Palmeyro.