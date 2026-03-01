San Martín volvió de Buenos Aires con las manos vacías. Por la tercera fecha de la Primera Nacional, el Verdinegro cayó 2-1 ante Tristán Suárez, en el Estadio 20 de Octubre, en un partido que había comenzado de la mejor manera para los sanjuaninos.

El equipo dirigido por Ariel Martos sorprendió desde el vestuario. Al minuto de juego, Nazareno Funez recibió un pase de Carlo Lattanzio desde el sector izquierdo en una acción ofensiva y puso el 1-0 para abrir el marcador.

Publicidad

Sin embargo, el desarrollo del partido cambió con el correr de los minutos para el conjunto sanjuanino. El local empezó a ganar terreno y a los 38 minutos encontró la igualdad: Maximiliano Álvarez quedó mano a mano y definió frente a Maximiliano Velazco para marcar el 1-1.

En el inicio del segundo tiempo llegó el golpe definitivo. A los 7 minutos, nuevamente Álvarez apareció para el Lechero. Una mala salida de Maximiliano Velazco descolocó a Emanuel Aguilera y el delantero no perdonó, sellando el 2-1 final.

Publicidad

Con este resultado, el equipo de Ariel Martos suma cuatro puntos en tres fechas dentro de la Zona B y deberá reponerse rápidamente para no perder terreno en un torneo largo y exigente. Además, cortó una racha de dos partidos con victorias que obtuvo ante Güemes de Santiago del Estero en el Hilario Sánchez por la fecha 2 y sobre Deportivo Madryn por Copa Argentina.

Estadísticas

San Martín quedó ubicado en la novena posición de la Zona B de la Primera Nacional tras la derrota ante Tristán Suárez en el estadio 20 de Octubre. Los verdinegros suman cuatro puntos en tres fechas y permanecen temporalmente fuera de los playoffs de ascenso. Se ubica abajo de Maipú de Mendoza, que permanece con los mismos puntos que los sanjuaninos junto a Chacarita, Midland, Atlético de Rafaela y Temperley. El puntero de la Zona es Gimnasia y Tiro con 9 unidades.

Publicidad

La formación de San Martín ante Tristán Suárez

Ariel Martos puso en el campo de juego como titulares a Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Emanuel Aguilera y Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Nicolás Pelaitay y Leonardo Monje; Gabriel Hachen, Nazareno Funez y Carlo Lattanzio.