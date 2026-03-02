Con un discurso de 1 hora y 43 minutos —el más extenso desde que asumió— el presidente Javier Milei inauguró el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje atravesado por tres ejes centrales: la implementación de nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales, la consolidación de una alianza estratégica con Estados Unidos y una confrontación directa con el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner.

La Asamblea Legislativa estuvo marcada por interrupciones y cruces con bloques opositores. En los palcos siguieron la exposición gobernadores de distintas provincias, entre ellos el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego.

“El año calendario de la reforma”

El eje del mensaje fue el anuncio de un proceso sostenido de reformas institucionales. Milei adelantó que cada ministerio preparó diez paquetes de iniciativas que comenzarán a enviarse al Congreso de forma mensual.

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”, sostuvo.

Y definió el alcance del plan: “Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

Entre las áreas mencionadas figuran modificaciones en el Código Civil y Comercial, cambios en el Código Procesal, reformas al Código Penal con endurecimiento de penas, una revisión del sistema electoral y del financiamiento de los partidos políticos, así como reformas en educación y seguridad.

“La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado”, afirmó. “No le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos”.

Alianza con Estados Unidos

En materia internacional, el presidente ratificó que avanzará en un acuerdo comercial con Estados Unidos y reivindicó el alineamiento con ese país.

“Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos”, dijo.

“Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, agregó.

También vinculó esa alianza con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y con la estabilización económica alcanzada en el último año.

RIGI, inversiones y desregulación

En el plano económico, Milei defendió el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva. Aseguró que la inflación descendió desde niveles superiores al 200% anual en 2023 hasta ubicarse en torno al 30% en 2025, y señaló que la actividad económica acumula dos años consecutivos de crecimiento.

En ese contexto, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta central de su estrategia productiva.

“Todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro del RIGI”, afirmó. Según detalló, ya se aprobaron proyectos por 25.000 millones de dólares y se evalúan otros por 45.000 millones adicionales. Indicó que los proyectos se distribuyen en 11 provincias y que implican más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

También subrayó las más de 14.500 desregulaciones impulsadas por el Ejecutivo. “Detrás de cada regulación había un privilegio”, sostuvo.

En un tramo confrontativo, cuestionó los niveles de protección industrial y volvió a referirse a empresarios del sector del acero y los neumáticos al plantear: “¿Les parece normal pagar 4.000 dólares la tonelada de tubos de acero cuando vale 1.400?”.

Cruces con el kirchnerismo

El momento de mayor tensión se produjo cuando apuntó contra el kirchnerismo. Habló del “riesgo Kuka” para describir el impacto de la incertidumbre política sobre el riesgo país y acusó a la oposición de intentar desestabilizar su gestión.

“La oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder”, afirmó.

En referencia a Cristina Fernández de Kirchner, expresó: “Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra”.

También lanzó críticas directas desde el atril: “¡Manga de delincuentes! Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar”.

Seguridad, justicia y agenda parlamentaria

En materia de seguridad, defendió las leyes sancionadas en el último año, entre ellas la ley antimafia y la ley de reincidencia, y destacó la implementación del sistema acusatorio en gran parte del país.

Sostuvo que el Gobierno avanzará en reformas adicionales para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia, modificar el Código Penal y actualizar el régimen penal juvenil.

En el plano judicial, afirmó que enviará proyectos para “volver a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil y eficaz”, y cuestionó lo que definió como “promiscuidad histórica entre la política y la justicia”.

El presidente remarcó que el Congreso tendrá un rol central en el tratamiento de las iniciativas y señaló que el ritmo de avance dependerá de la dinámica parlamentaria. Con el anuncio de nueve meses consecutivos de reformas, la confirmación de un acuerdo estratégico con Estados Unidos y un discurso atravesado por fuertes críticas al kirchnerismo, quedó formalmente inaugurado un período legislativo que estará dominado por el debate de cambios estructurales en materia económica, institucional y política.