Con el recinto colmado y un clima político tenso, el presidente Javier Milei dio inicio a la edición 144 de las sesiones ordinarias del Congreso y dejó una frase que no pasó desapercibida.

Antes de comenzar su discurso, el mandatario estampó su firma en el tradicional libro de honor y escribió un mensaje con fuerte contenido ideológico:

“La moral como política de Estado. La ética y los valores de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos”.

La definición marcó el tono de una jornada atravesada por la confrontación política y por anuncios que podrían tener impacto institucional a mediano plazo.

Reforma electoral en agenda

Entre los puntos más relevantes que se esperan para este año legislativo aparece la reforma electoral que impulsa el Gobierno con la mirada puesta en los comicios de 2027. El paquete incluye la implementación de la boleta única, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la eventual eliminación de las PASO, una iniciativa que genera resistencias en sectores de la oposición.

Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es simplificar el sistema y reducir costos, aunque el proyecto todavía se encuentra en etapa de negociación política.

Un discurso con tensión

Milei inició su exposición con fuertes críticas a los bloques opositores. “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, lanzó en los primeros minutos, en medio de murmullos y gestos desde las bancas.

El mandatario alternó la lectura de su discurso con respuestas directas a legisladores que lo increpaban. “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, disparó en otro tramo, elevando el tono del debate.

La firma en el libro, con su reivindicación de la moral y los valores occidentales como eje de gobierno, terminó funcionando como prólogo simbólico de un discurso que volvió a mostrar el estilo frontal del Presidente y anticipa un año legislativo de alta intensidad.

