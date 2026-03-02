Las frases más resonantes del encendido discurso de Javier Milei

Con un discurso de 1 hora y 43 minutos —el más extenso desde que asumió— el presidente Javier Milei inauguró el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje atravesado por tres ejes centrales: la implementación de nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales, la consolidación de una alianza estratégica con Estados Unidos y una confrontación directa con el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner. A continuación, las frases más resonantes:

• “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”.

• "Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina".

• “Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".

• “Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio".

• "Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos"

• "Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista".

• "La política no tenía problemas en tirar en la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder"

• "Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones".

• "¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar"