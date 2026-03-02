Publicidad
Política > Textuales

Las frases más resonantes del encendido discurso de Javier Milei

En discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei arrojó frases explosivas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Javier Milei no se contuvo y volvió a mostrarse en su faceta más confrontativa. (Foto: gentileza Infobae).

Con un discurso de 1 hora y 43 minutos —el más extenso desde que asumió— el presidente Javier Milei inauguró el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje atravesado por tres ejes centrales: la implementación de nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales, la consolidación de una alianza estratégica con Estados Unidos y una confrontación directa con el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner. A continuación, las frases más resonantes:

• “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”.

• "Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina".

• “Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".

• “Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio".

• "Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos"

• "Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista".

• "La política no tenía problemas en tirar en la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder"

• "Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones".

• "¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar"

