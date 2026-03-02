En medio de un discurso cargado de tensión política, el presidente Javier Milei aseguró que la tasa de desempleo cayó durante su gestión y respondió en vivo a las críticas de la oposición.

“El desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta; eso significa que se crearon más puestos de trabajo que los que se incorporaron a la oferta laboral”, afirmó el mandatario tras ser interrumpido desde las bancas opositoras.

Qué dicen los datos oficiales

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo se ubicó en 6,6% en el tercer trimestre del año, por debajo del 6,9% registrado en el mismo período de 2024.

En términos absolutos, unas 958.000 personas se encontraban desocupadas sobre una población económicamente activa de 14,6 millones en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. Extrapolado a todo el país, la cifra rondaría los 3,1 millones de personas.

El debate sobre la calidad del empleo

Sin embargo, distintas consultoras privadas pusieron el foco en la composición del empleo generado.

La consultora Equilibra señaló que, en un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% interanual, el empleo aumentó 1,8%, pero impulsado principalmente por el crecimiento del cuentapropismo y la informalidad.

En la misma línea, LCG advirtió que la participación de trabajadores no asalariados dentro del total de ocupados pasó del 26,9% al 28,1% en un año, fenómeno vinculado al crecimiento del monotributo tras los cambios fiscales.

Además, remarcaron que el auge de aplicaciones de empleo y plataformas digitales, que requieren menor capital humano o físico, explican buena parte de la expansión.

Más empleo, pero distinto

La discusión, entonces, no se limita únicamente a la tasa de desocupación. Mientras el Gobierno destaca la baja porcentual como señal de recuperación, los analistas ponen el foco en la calidad del empleo creado y en el aumento de modalidades más precarias o independientes.

En ese cruce de miradas se instala el debate de fondo: no solo cuántos trabajan, sino en qué condiciones lo hacen.