El presidente Javier Milei dedicó un tramo central de su discurso ante la Asamblea Legislativa a delinear las reformas estructurales que impulsará en los próximos años y planteó que el desafío es consolidar “políticas de Estado que la Argentina necesita por décadas”.

“El éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas. Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy”, sostuvo durante la apertura del período ordinario de sesiones.

En esa línea, afirmó que “es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado”, al considerar que ese fue uno de los pilares que hicieron grande al país hacia fines del siglo XIX.

El mandatario planteó que 2026 estará atravesado por una revisión profunda de la arquitectura normativa. “Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años”, afirmó.

Entre las reformas anunciadas, mencionó cambios en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial, además de un paquete de leyes orientado —según dijo— a reforzar la protección de la propiedad privada.

“Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla”, expresó. También cuestionó la actual normativa de defensa del consumidor y de la competencia, al anticipar una reducción de regulaciones que, a su entender, limitan la inversión.

Menos regulaciones y reforma impositiva

En otro pasaje, adelantó que enviará al Congreso un proyecto destinado a “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” para liberar sectores productivos que calificó como “industrias hoy muertas”.

“Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo”, agregó, sin detallar aún el contenido específico de esa iniciativa.

Apertura económica y acuerdos comerciales

El Presidente también ratificó que profundizará la apertura comercial. En ese marco, anunció que avanzará en un acuerdo con Estados Unidos y recordó el entendimiento alcanzado con la Unión Europea.

Asimismo, anticipó una reforma del Código Aduanero para adecuarlo a los “nuevos desafíos” del comercio internacional y aseguró que buscará una mayor integración en tratados globales. “Debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”, afirmó.

Con este paquete de reformas, Milei buscó proyectar una hoja de ruta de largo plazo, con cambios en materia jurídica, tributaria y comercial, que —según planteó— apunten a redefinir el rol del Estado y consolidar un nuevo esquema de desarrollo para las próximas décadas.