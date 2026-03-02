Por segunda vez desde su asunción como máximo mandatario provincial, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó del discurso de la Asamblea Legislativa que encabezó el presidente Javier Milei.

El mandatario sanjuanino asistió al acto realizado en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina, tras ser invitado especialmente para formar parte de esta instancia institucional que marca el inicio formal del período legislativo nacional. La ceremonia reunió a gobernadores de distintas provincias, legisladores nacionales, miembros del gabinete y representantes de los tres poderes del Estado.

Publicidad

La presencia de Orrego se inscribe en una agenda institucional que busca mantener canales de diálogo abiertos con la administración nacional, en un contexto político atravesado por debates en torno al rumbo económico, la obra pública y el federalismo fiscal. La apertura de sesiones constituye uno de los actos más relevantes del calendario democrático argentino, ya que el jefe de Estado expone los lineamientos de gestión y anticipa los proyectos que enviará al Congreso.

Durante la jornada, el gobernador compartió el recinto con otros mandatarios provinciales, en una señal de respaldo institucional al inicio del nuevo año parlamentario. La participación de los gobernadores en este tipo de actos no sólo reviste carácter protocolar, sino que también funciona como espacio de articulación política entre Nación y provincias.

Publicidad

El antecedente inmediato de Orrego en una instancia similar se remonta a marzo de 2024, cuando también dijo presente en la Asamblea Legislativa encabezada por Milei. En aquella oportunidad, el mandatario sanjuanino destacó la importancia del diálogo institucional y la necesidad de defender los intereses de la provincia en el escenario nacional.

La asistencia de Orrego este 1 de marzo reafirma su decisión de sostener una presencia activa en los principales eventos políticos del país, en momentos en que las provincias analizan el impacto de las políticas nacionales en sus economías regionales.

Publicidad

Con esta segunda participación consecutiva, el gobernador consolida un perfil de gestión que combina agenda local con presencia en el ámbito federal, en un año legislativo que anticipa debates de alta intensidad política.