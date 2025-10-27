En vísperas de las elecciones legislativas de 2025, el prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo crítico sobre la situación económica argentina y las perspectivas del Gobierno libertario. Bajo el título “Las elecciones argentinas, Trump y el peso”, la reconocida periodista Mary Anastasia O’Grady advirtió que el país deberá afrontar un “duro reajuste del peso” una vez finalizados los comicios, incluso si el oficialismo consigue un resultado favorable.

“Ni siquiera una actuación decente de la coalición Milei solucionará el desastre monetario”, sostuvo O’Grady en su análisis, donde repasó el respaldo condicionado del expresidente Donald Trump al mandatario argentino, que incluyó un swap por USD 20.000 millones y la negociación de préstamos adicionales por un monto similar.

Sin embargo, la periodista advirtió que “el Gobierno se enfrentará a un peso sobrevaluado que no podrá sostener ni con miles de millones del Tío Sam”, en alusión a la asistencia financiera norteamericana. Recordó también las declaraciones de Trump en el Despacho Oval, cuando afirmó: “Si él pierde, no seremos generosos con la Argentina”, lo que, según la nota, encendió las alarmas en Buenos Aires.

Desde la Casa Rosada, funcionarios del Gobierno libertario aclararon que la frase se refería a los comicios de 2027, aunque O’Grady consideró que los dichos del expresidente fueron “un golpe político y financiero” para una administración que busca sostener el apoyo del Tesoro estadounidense y reforzar sus reservas internacionales. “A Trump no le gustan los perdedores”, remarcó la editorialista.

El texto también analiza la fragilidad del peso y la pérdida de confianza de los inversores, a pesar de los avances del oficialismo en la desaceleración de la inflación. “El principal problema es la falta de credibilidad del peso, y esto es, en parte, responsabilidad del propio Milei”, afirmó.

La periodista recordó que el Gobierno heredó en diciembre de 2023 un tipo de cambio fijo de 400 pesos por dólar, que fue devaluado a $800, pero mantenido por encima del valor de mercado. “El Banco Central anunció un crawling peg del 2% mensual mientras la inflación seguía subiendo. Así, la sobrevaluación empeoró”, explicó.

O’Grady cuestionó además los controles de capital y la intervención cambiaria del Banco Central, al que acusó de “vender sus escasos dólares para defender un peso débil”. Según la analista, la Argentina se está quedando sin reservas y un nuevo ajuste cambiario “parece inevitable”.

“Cuántos dólares más gastará la Argentina antes de admitir que el peso necesita otra devaluación es una incógnita”, escribió.

Finalmente, la nota concluye que un buen desempeño electoral de La Libertad Avanza podría restaurar parcialmente la confianza, pero no bastará para frenar la caída del peso. “Es poco probable que revierta la tendencia. Para ello, Argentina necesita un nuevo régimen monetario”, sentenció O’Grady.

Con este análisis, The Wall Street Journal anticipa que, tras los comicios, la economía argentina enfrentará una nueva etapa de tensiones cambiarias, donde el apoyo de Estados Unidos podría no ser suficiente para evitar una devaluación inminente.