Mauricio Nozica es un sanjuanino que se hizo conocido en los últimos años gracias a sus graciosos videos en redes sociales parodiando a los “yarcos”. Desde hace algunos años el Ingeniero en Alimentos se radicó en Alemania para continuar sus estudios en un master. Finalizada la etapa, el comediante fue reconocido con un premio por quedar como el mejor promedio de la universidad en los últimos 10 años. A través de un video contó su experiencia.

El sanjuanino comenzó contando a través de un video en TikTok que en los últimos días había recibido una llamada muy importante por parte de quien es el rector de la universidad a donde asiste en Alemania. “Yo soy Ingeniero en Alimentos y el master es sobre gestión de proyecto en contexto de Ingeniería Civil, yo me vine simplemente porque me daban una beca y me pagaban. Dije: Vamo´ pa allá!”, destacó entre risas.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El joven comediante explicó que fue premiado por resultar elegido como el mejor promedio en la historia del master. “En mi camada somos cinco, me pareció lógico, pero después me dijeron que era el mejor de todo el master, en los últimos 10 años”.

Por último, detalló que va a recibir un premio por parte de la mejor empresa de construcción de Alemania y que “la cara que van a poner cuando se enteren de que yo soy Ingeniero en Alimentos”, bromeó.