En horas de la tarde de este jueves, el gobernador Sergio Uñac anunció en rueda de prensa que será candidato a un nuevo mandato en las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 14 de mayo de 2023. Ante esto, el diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, opinó que no existe marco legal para que esto suceda.

"Tiene todo el derecho a decirlo (ser candidato), lo que no tiene derecho es a hacerlo porque la Constitución no se lo permite", afirmó el exgobernador en diálogo con DIARIO HUARPE. "Se trata de gobernar una provincia, hace falta legalidad y legitimidad para hacerlo. La legalidad la dan las leyes y la Constitución sobre todo, no es poca cosa", añadió.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ante la consulta sobre una posible candidatura suya, Gioja dejó la puerta abierta al parafrasear a la expresidenta Cristina Fernández: "Todo a su tiempo y armoniosamente", subrayó. "Ya vamos a ver, ya vamos a informar como corresponda", insistió.

"Lo que hagamos, lo haremos pensando en San Juan y en el peronismo que representamos. No lo haremos pensando en ninguna figura en particular. Lo que hagamos, lo vamos a hacer pensando en los sanjuaninos, fundamentalmente", continuó Gioja.

En la misma línea, reafirmó que "vamos a ver, en los próximos días vamos a definir. Yo no me pongo plazos, no corresponde. Nosotros vamos a tomar la decisión cuando corresponda y estamos trabajando para que Lealtad Justicialista tenga representantes en todos los departamentos".

Finalmente, expresó que con el gobernador Uñac "no ha habido diálogo, hubo diálogos muy cortitos. Hace años que no hay diálogo como corresponde".