Gioja: “Tenemos candidatos para los 19 departamentos”

A la espera que el gobernador Sergio Uñac defina cuándo se harán las Elecciones 2023 en la provincia, sectores del oficialismo ya no ocultan que saldrán a competir con lista propia aprovechando el nuevo sistema electoral de la Ley de Lemas renovada. El diputado Leonardo Gioja, hombre del armado giojista, afirmó que “en el bloque Lealtad Justicialista tenemos candidatos para los 19 departamentos”.

De este modo, el diputado que fue entrevistado en el Café de la Política, confirmó que el ala giojista del Frente de Todos está armando en todos los distritos. Leonardo Gioja, dijo que “el Lealtad sin dudas tiene candidatos en los 19 departamentos, esto quedó plasmado en las internas partidarias previa a la pandemia cuándo competimos en todos los distritos y esa estructura se agrandó en estos años”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El diputado provincial agregó además que “nosotros creemos que es muy difícil que Uñac vaya por un nuevo mandato y esto abre el espectro al justicialismo. Veo muy difícil por la constitución que Uñac sea candidato y en ese caso se agranda la figura José Luis Gioja, dirigente que queremos que se presente nuevamente como candidato a gobernador”.

Gioja insistió en la imposibilidad que Uñac vaya por un nuevo mandato y afirmó que “constitucionalmente está impedido y la verdad es no sé si nosotros haremos alguna presentación judicial, pero si los abogados de nuestro espacio nos hablan de los antecedentes de la Suprema Corte de la Nación que frenó a otros dirigentes en sus intentos de ir por otro mandato más que los que le permite la constitución”.

Sobre las aspiraciones propias, Leonardo Gioja dijo que “no sé qué voy a hacer en el 2023, si estoy abocado hoy a la tarea institucional en la Cámara y no quiero mezclarlo porque considero que todo lo que haga se teñiría con la carrera electoral. Comenzaremos a definirlo cuando tengamos una fecha de elecciones”.

Sobre la falta de tratamiento del proyecto de Acceso a la Información Pública, Leonardo Gioja dijo que “hay muchos temas que restan legislar no solamente el Acceso a la Información Pública, pero también proyectos que presentamos con la regulación del empleo municipal y creo que no se trata por falta de iniciativa de los diputados. Además, en el caso del Acceso a la Información Pública me parece que los intermediarios entre el gobernador y los que bajan los proyectos a la Cámara, hay una interferencia que genera que Uñac no tenga la información completa de que trata y los beneficios que traería”.