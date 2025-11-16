Muchos electrodomésticos comunes continúan consumiendo energía aunque no estén en uso activo, lo que puede traducirse en un incremento inesperado en la factura eléctrica. Estos aparatos, conocidos como “vampiros eléctricos”, generan un gasto oculto y también pueden representar un riesgo para su funcionamiento.

Expertos en energía advierten que el consumo fantasma de estos dispositivos puede representar hasta un 23% del total del consumo residencial. Por ello, identificar y desconectar estos equipos resulta fundamental para reducir costos y mejorar la eficiencia energética en el hogar.

Entre los dispositivos que más energía consumen en modo de espera se encuentran televisores, decodificadores, microondas, cargadores de celulares, computadoras, impresoras, equipos de sonido y consolas de videojuegos. La recomendación es desenchufarlos cuando no se utilizan para evitar ese gasto invisible.

Cómo reducir el consumo oculto: utilizar protectores contra sobretensiones o regletas inteligentes permite cortar la energía de varios equipos al mismo tiempo, facilitando la desconexión. Es importante evitar conectar calefactores en estas regletas por razones de seguridad, y también centralizar los cargadores para controlar mejor su uso.

Además, revisar los modelos de cargadores genéricos puede ayudar a evitar consumos innecesarios, ya que algunos no están diseñados para desconectarse completamente cuando no están en uso. Adoptar estos hábitos sencillos puede representar un ahorro significativo en la factura eléctrica y prolongar la vida útil de los electrodomésticos.